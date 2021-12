Com uma grande parte da sua carreira ligada ao programa desportivo de rádio e de televisão ‘Tim and Sid’ (2011-2021), Sid Seixeiro, desde maio, é um dos principais apresentadores do programa matinal Breakfast Television, um programa nacional de televisão canadiana.

Formado em 1998 em comunicação social pelo Humber College, o lusodescendente será galardoado com o Prémio de Excelência Profissional.

Serão também reconhecidos o empresário David Macedo (Excelência Empresarial), Andrew Arruda (Nova Geração), Ana Maria Faria (Humanitário) e Eduardo Recendes (Compromisso Cívico).

A atribuição dos Prémios de Excelência de 2020 da FPCBP foi adiado no ano passado devido à pandemia.

A vice-presidente da Câmara Municipal de Toronto e vereadora do bairro da Davenport, a luso-canadiana Ana Bailão, será a oradora principal.

Na sequência do 40.º aniversário da Federação de Empresários e Profissionais Luso-Canadianos, que se está a assinalar, será ainda prestado um tributo aos fundadores e “todos aqueles que se empenharam para o bom progresso e desenvolvimento da organização ao longo dos anos”.

A cerimónia, produzida pela MDC Media Group, tem lugar no domingo, às 20:00 locais (01:00 de segunda-feira em Lisboa), na Galeria dos Pioneiros Portugueses em Toronto, com transmissão online nas plataformas das redes sociais da FPCBP e na Camões TV.