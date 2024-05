Naquela que foi a 12.ª edição dos IPMA, e em que se homenagearam músicos de ascendência portuguesa, Portugal venceu seis das 12 categorias em competição, numa gala apresentada pela atriz Daniela Ruah e pelo apresentador televisivo Ricardo Farias no Providence Performing Arts Center, no estado de Rhode Island.

Os músicos portugueses que saíram vencedores foram Cláudia Pascoal, na categoria de "Melhor Performance de Música Popular", Filipa Biscaia na categoria "Melhor Performance Tradicional", Ana Margarida Prado na "Melhor Performance de Fado", Hipots na "Melhor Performance Pop Rap/Hip-Hop/Dança" e os 4MENS, que foram a escolha do público na categoria 'People’s Choice Award'.

Já Noa Rangel (Portugal) venceu a "Canção do Ano" com a música “Need to Say”.

O prémio de "Videoclipe do Ano" foi entregue aos The Manic Boys And Girls Club (Canadá), Pedro H. da Silva e Lucía Caruso (EUA) venceram a categoria "Melhor Instrumental" e Assol Garcia (EUA) teve a "Melhor Performance Música do Mundo".

Os The Blues Emergency (Canadá) arrecadaram a "Melhor Performance Rock" e o galardão de "Melhor Performance Pop" foi para CMAGIC5 (Canadá).

Alison DaSilva (EUA) venceu na categoria "Novo talento", que lhe valeu um prémio em dinheiro de 2.000 dólares (1.856 euros) por parte da MDC Music, em Toronto, no Canadá.

O evento contou com a atuação de artistas como GNR, Bárbara Bandeira, Nuno Ribeiro, Joey Medeiros, Anjos e Ricardo Ribeiro, de acordo com um comunicado enviado à Lusa pela organização dos IPMA.

No palco do evento juntaram-se ainda figuras portuguesas e luso-americanas como a jornalista e co-apresentadora do ‘Good Morning America’ Diane Macedo, o basquetebolista Neemias Queta e a influenciadora digital Brittany Tavares.

O grande final da noite (madrugada em Portugal) juntou em palco um grupo folclórico com Nuno Ribeiro, que encerraram a cerimónia com o tema “Maria Joana”.

A organização do evento, que distingue anualmente artistas de ascendência portuguesa, anunciou que começará a aceitar inscrições ao longo deste verão para a premiação do próximo ano.