Alexandra Lencastre testou positivo à COVID-19 na passada terça-feira, dia 16 de fevereiro. A atriz tinha iniciado recentemente as gravações de "Amor Amor", novela da SIC protagonizada por Ricardo Pereira, no papel de Romeu Santiago. Segundo várias publicações, a atriz deverá ter alta hospital em breve, mas não irá juntar-se ao elenco de "Amor Amor", confirmou a SIC.

De acordo com o site Fama Show, Madalena Alberto vai substituir Alexandra Lencastre no elenco. Na novela, a atriz vai interpretar a personagem Julieta Serrão.

"A atriz Alexandra Lencastre encontra-se em recuperação da Covid-19, processo que infelizmente se vai tornar incompatível com as gravações da novela “Amor Amor”, cujas gravações estão na recta final", adiantou o canal. "Assim que estiver recuperada, Alexandra Lencastre integrará o próximo projecto de ficção nacional da SIC. A SIC deseja-lhe as rápidas melhoras", rematou a estação.