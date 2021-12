"Mãe Há Só... Duas" chegou à Netflix no início do ano e a popularidade levou o serviço de streaming a estrear novos episódios. A segunda temporada da produção mexicana foi lançada no passado dia 24 de dezembro e já chegou ao top diário da plataforma.

Em Portugal, esta segunda-feira, dia 27 de dezembro, "Mãe Há Só... Duas" ocupa o oitavo lugar do ranking do dia das séries mais vistas na Netflix. Descrita como "sentimental e comovente", a comédia segue duas mulheres que descobrem que as suas bebés foram trocadas à nascença.

"Após um final repleto de suspense, Ana e Mariana decidem separar-se, apesar dos profundos laços que criaram entre si, as bebés e o resto da família. Como conseguirão elas juntar a família que desejam, quando esta se desfez?", adianta a Netflix.

"Mãe Há Só... Duas" é protagonizada por Paulina Goto, Ludwika Paleta e Javier Ponce Gambirazio. A série foi criada por Carolina Rivera.