"O Segredo do Rio" estreou-se a 8 de outubro na Netflix e, dia após dias, foi conquistando espectadores me todo o mundo. Esta semana, a minissérie mexicana criada por Alberto Barrera e Ernesto Contreras chegou ao quinto lugar do top mundial da Netflix.

A primeira temporada é protagonizada por Trinidad González, a primeira mulher trans a protagonizar uma série mexicana do serviço de streaming. Diego Calva ("Babylon") também faz parte do elenco da minissérie,

"O Segredo do Rio", que conta com oito episódios, decorre na aldeia de Oaxaca, no México, e acompanha Erik e Manuel. "Ao chegar a uma pequena cidade mexicana, um menino cria uma amizade profunda com outro rapaz local, a quem fica para sempre unido por um segredo obscuro", resume a Netflix.´

"As duas crianças (interpretadas por Frida Sofia Cruz e Mauro Guzmán) são as únicas testemunhas de uma morte inesperada, que se torna num segredo que cria um vínculo inquebrável entre elas. Vinte anos depois, quando os seus caminhos se cruzam novamente, a dupla tenta lidar com a infância traumática, que coloca a amizade à prova. Os dois serão capazes de fazer as pazes com o passado?", acrescenta o serviço de streaming.