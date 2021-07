Depois do sucesso do vídeo dedicado ao programa "All Together Now", da TVI, Mafalda Creative lançou uma paródia de Quem "Quer Namorar com o Agricultor",reality show da SIC.

O vídeo foi publicado este domingo, dia 25 de julho, no Youtube e foi visto mais de 90 mil vezes nas primeiras 24 horas.

"Mafalda Creative prima por executar vídeos com foco na atualidade, vídeos que para além de lúdicos e divertidos, são sempre um tanto educativos e com dicas e conselhos para os seus seguidores. Por isso mesmo, e tendo em conta o panorama da TV nacional e a disputa de audiências entre canais, Mafalda não podia deixar passar as tentativas de vencer audiências dos canais privados, lançando o vídeo dedicado ao programa da TVI 'All Together Now' e um mês depois, o vídeo dedicado ao programa da SIC 'Quer Namorar com o Agricultor'", frisa a agência da jovem.

Mafalda Creative é uma das maiores youtubers nacionais, somando mais de 488 mil subscritores no Youtube e mais de 306 mil seguidores no Instagram.

Veja o vídeo: