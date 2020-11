Os Marretas já tiveram muitas vidas na televisão e no cinema: do programa de sucesso emitido na TV entre 1976 e 1981, aos filmes estreados nas décadas de 70 e 80 do século passado, passando pela série animada "Muppet Babies" nos anos 80 e até ao seu renascimento no cinema em 2012, um sucesso junto da crítica e do público, com direito a uma sequela em 2014, que não teve a mesma recepção positiva.

A última vez que os tínhamos visto tinha sido na série em estilo "mockumentary" da ABC "The Muppets", que foi cancelada após a primeira temporada. Agora, os bonecos criados originalmente por Jim Henson saltam para o streaming, para o Disney+, num novo formato, na série "Mais Marretas do que Nunca".

Na nova série, que testa um novo formato diferente dos outros que já vimos dos Marretas, Scooter aparece-nos como anfitrião através de um ecrã de computador e vai fazendo "upload" de vários sketches com todas as célebres personagens do grupo, como Cocas, Miss Piggy, Gonzo ou Fozzie. Há um segmento de lifestyle de Miss Piggy e, em todos os episódios, há celebridades convidadas como, por exemplo, RuPaul ou Rashida Jones logo no primeiro episódio.

"Mais Marretas do que Nunca" chega esta sexta-feira ao Disney+.