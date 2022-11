Está tudo pronto em Las Encinas para mais um ano. A sexta temporada de "Elite" estreia-se esta sexta-feira, dia 18 de novembro, na Netflix e a promete fazer subir a temperatura.

Na nova temporada, depois da morte de Samuel, o colégio mais elitista de Madrid tenta limpar a sua imagem e esquecer as tragédias do passado. Mas os problemas mantêm-se e a escola terá de lidar com casos de racismo, sexismo, violência e homofobia.

"Após a morte de Samuel, Las Encinas enfrenta um novo ano escolar a tentar lavar a cara. Contudo, o conflito nas salas de aula é sistémico: racismo, sexismo, abuso doméstico ou LGBTfobia são apenas alguns dos difíceis problemas que vão encher os corredores da prestigiada instituição nesta temporada. Se quem manda no sistema não tomar medidas ativas para resolver estes problemas, terão de ser os próprios alunos a fazê-lo", pode ler-se na sinopse da série espanhola.

Os novos episódios vão contar, ainda, com cenas picantes, tal como tem acontecido nas últimas temporadas e como revelaram os primeiros trailers.

Veja o trailer:

A sexta temporada conta com caras novas, como Ander Puig, Carmen Arrufat ,Álvaro de Juana, Ana Bokesa e Álex Pastrana. Os atores juntam-se a s André Lamoglia, Valentina Zenere, Carla Díaz, Martina Cariddi, Adam Nourou e Manu Ríos.