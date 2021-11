O ator neozelandês Manu Bennet, conhecido por vestir a pele de Crixus na série "Spartacus", vai estar presente na sétima edição da Comic Con Portugal, nos dias 11 e 12 de dezembro.

Para além e "Spartacus", o ator participou ainda em "Arrow", "As Crónicas de Shannara" ou "Shortland Street".

Em comunicado, a Comic Con Portugal lembra ainda que "o ator começou a ganhar prestígio quando se lançou em séries de TV e em 1996 participou numa peça de teatro, "Lady Chatterley's Lover", mas foi essencialmente em cinema que surgiram os seus papéis de destaque".

Em 2002, fez parte do elenco de "Street Legal" e em 2005 participou em "The Marine", ao lado de Robert Patrick. "The Condemmed" e "30 Days of Night" foram outros dos projetos de Manu Bennet no grande ecrã.

Durante os dois dias em que estará presente no evento, Manu Bennett irá participar em painéis com os fãs e nos habituais autógrafos, fotografias e meet&greet.

Organizado pela CITY - Conventions In The Yard, a sérima edição do evento Comic Con Portugal decorre de 9 a 12 de dezembro, no Parque das Nações, em Lisboa, tendo como temática "A New Hope - Por Um Futuro Melhor".