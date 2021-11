Manu Ríos recebeu o prémio de Melhor Ator nos Hombre del Año Esquire 2021. A cerimónia de entrega dos galardões decorreu na noite desta quarta-feira, dia 10 de novembro, no Teatro Barceló em Madrid.

O ator que ficou mundialmente conhecido ao vestir a pele de Patrick Blanco em "Elite", série da Netflix, foi premiado por "representar perfeitamente uma nova geração de atores espanhóis que, graças ao seu trabalho, são reconhecidos internacionalmente".

Martina Cariddi, uma das protagonistas de "Elite", entregou o prémio ao amigo e colega Manu Ríos.

“Não estou habituado a receber prémios. Agradeço à Esquire por apoiar promessas futuras", frisou o ator. "Este ano conheci pessoas maravilhosas que me enriqueceram como artista e como pessoa, mas hoje quero lembrar as pessoas que estão comigo desde o início: obrigada por me inspiram, por gostarem de mim, por cuidam de mim", acrescentou o jovem ator.

Manu Ríos é uma das estrelas da produção espanhola "Elite". O jovem de 22 anos, natural de Calzada de Calatrava, veste a pele de Patrick Blanco, um dos novos estudantes de Las Encinas.

O jovem ator deu-se a conhecer através do Youtube, onde interpretava várias versões de canções populares, mas a sua popularidade mundial começou a crescer através do Instagram, onde soma mais de 9,7 milhões de seguidores.

Além da presença forte nas redes sociais, Ríos participou nos programas "Tú Sí Que Vales" e "Cantame Como Pasó".

Depois de "Elite", da Netflix, Manu Ríos aceitou um novo desafio no pequeno ecrã. O jovem ator espanho vai ser um dos protagonistas de "La edad de la ira", produção da Atresmedia TV.

Segundo o El País, as gravações da primeira temporada já terminaram e os episódios devem estrear-se no início de 2022 no serviço de streaming espanhol. Para já, ainda não está prevista a distribuição internacional da série, mas o Atresplayer Premium está disponível em Portugal.