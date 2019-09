Os rumores sobre as mudanças que a TVI está a preparar continuam a dar que falar, podendo estar em cima da mesa a saída de Manuel Luís Goucha do programa das manhãs. Em conversa com os jornalistas na cerimónia Troféus Impala de Televisão 2019, o apresentador prometeu mais novidades em 2020.

"Ainda estamos em 2019. Acredito que 2020 seja um grande ano mas, como sabem, estas coisas podem mudar com factores novos. Eu acredito em 2020, porque é 20 e 20, gosto do número e há uma nova direção", frisou, citado pela Nova Gente.

"Vejo-me nas manhãs, nas tardes, nas noites, nas madrugadas… Quer dizer, nas madrugadas, não. Sou um homem da manhã, não se esqueçam disso. São 30 anos a levantar-me às seis", acrescentou Manuel Luís Goucha, lembrando ainda que gosta de trabalhar sozinho e em dupla: "Eu gosto de trabalhar sozinho e em dupla. Trabalhei com duas duplas – com a Sónia Araújo não posso considerar dupla porque não tinha essa mesma função -, uma das quais durante 15 anos".