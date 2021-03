Na emissão desta terça-feira, dia 23 de março, do programa das tardes da TVI, Manuel Luís Goucha esteve à conversa com Dinis Franco, jovem que precisa de várias terapias.

Durante a conversa, o apresentador da estação de Queluz de Baixo surpreendeu o seu convidado e ofereceu os tratamentos até ao fim do ano. "No 'Goucha', o nosso apresentador não ficou indiferente à história de Dinis e Clara. Manuel Luís Goucha ofereceu os tratamentos, até ao fim do ano, a Dinis Franco. O jovem precisa de várias terapias e os pais não têm dinheiro suficiente para conseguir pagá-las", resume a produção do programa.

"Dinis caiu de um muro de quatro metros, quando tinha quase dois anos. Ficou sem falar e andar. Com todos os esforços dos pais, o jovem tem tido uma grande progressão na sua saúde", recorda a TVI.

Veja aqui o momento.