Manuela Eanes foi entrevistada em direto durante a Jornada Mundial da Juventude.

Na emissão em direto da CNN Portugal, a ex-primeira-dama de Portugal comentou a vinda do Papa Francisco a Portugal. No arranque da conversa, Manuela Eanes explicou porque teria de falar com a mão à frente da boca.

"Desculpe, mas eu vou ter de falar assim, porque me caíram dois dentes ontem", contou.

O momento rapidamente chegou às redes sociais e o vídeo da CNN Portugal tornou-se viral.

Veja o vídeo: