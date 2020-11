Marcella Maia (A Maia), artista trans que participou do filme "Mulher Maravilha" e que fez parte do elenco da série da HBO "Todx Nós", esteve à conversa com o SAPO Mag. Em direto no Instagram do SAPO, a atriz e cantora revelou em primeira mão que vai protagonizar a próxima novela da Globo.

As gravações da novela já arrancaram no Rio de Janeiro. "Sou uma das protagonistas juntamente com Giovanna Antonelli ou Mateus Solano", contou.

Veja o vídeo:

Natural de Juiz de Fora, Minas Gerais, Marcella Maia é formada em representação e cinema pelo Studio Fátima Toledo e já passou pela City Acting Drama School, na Inglaterra, ou pela NYFA, em Nova Iorque. A atriz participou no filme "Mulher Maravilha" e em videoclipes de vários artistas, como Fergie e Iza.