“A Vida lá Fora" é a nova aposta da TVI e tem estreia marcada para este domingo, dia 5 de abril, às 23h30. O programa de humor será semanal e em "formato de magazine/espaço de opinião, em que especialistas de vários temas do quotidiano comentam os dias de hoje e projectam os dias de amanhã".

O programa será conduzido por Marco Horácio e terá Nilton, António Raminhos, António Machado, Guilherme Duarte e João Seabra como comentadores. Os humorista vão analisar a atualidade, "tendo como pano de fundo a casa de cada um deles e o período em que os portugueses e o mundo em geral vive: em quarentena, devido ao surto pandémico de COVID-19".

"Em tempos de incerteza, com o país a impor o isolamento social como prevenção, revelamos a solução para o desânimo - o humor. Um espaço de opinião onde se comenta a atualidade, tendo em conta, o mais recente panorama que se vive no mundo. Este painel receberá também um convidado musical que cantará um dos seus hits, com uma letra humorística", frisa a TVI em comunicado.

No final de cada programa, haverá a atuação de um convidado especial, que cantará um dos seus hits, com uma letra humorística, de esperança.