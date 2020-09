Margarida Marinho vai regressar à SIC para se juntar ao elenco da série "A Generala". Nos últimos anos, a atriz participou em produções como "Vidago Palace", "Sul" ou "O Som que Desce da Terra".

"A Generala" será a próxima grande aposta do canal no campo da ficção. "Queremos contar histórias que tenham essa portugalidade. E devemos fazê-lo de forma sustentada, com passos seguros, porque os custos de produção não são pequenos”, frisou o diretor geral da SIC, Daniel Oliveira, em entrevista ao Expresso.

"A Generala" foi escrita por Patrícia Muller e Vera Sacramento e deverá ter oito episódios. A narrativa da série é inspirada numa história verídica portuguesa, protagonizada por ma mulher que foi general durante quase 20 anos.