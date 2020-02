Depois de Manuel Luís Goucha e de Cristina Ferreira, Filomena Cautela recebeu Maria Cerqueira Gomes no sofá do "5 Para a Meia Noite". A apresentadora do "Você ne TV" foi uma das convidadas da emissão desta quinta-feira, dia 6 de fevereiro.

No programa da RTP1, Maria Cerqueira Gomes participou na rubrica "Pressão No Ar". "Maria, sentes ou não que foste carne para canhão na TVI?", perguntou Inês Lopes Gonçalves. "Claro. Eu sabia disso e vim porque tinha de vir. Acredito que as pessoas que contrataram não queriam esse objetivo, mas a probabilidade era grande".

Maria Cerqueira Gomes revelou ainda que não vai continuar nas manhãs da TVI. "Sei que vou para o Porto a partir de abril, o meu contrato continua com a TVI. Quero que a minha base seja o Porto", garantiu.

No talk show, a apresentadora da TVI confessou ainda que Manuel Luís Goucha lhe prega partidas nos bastidores do programa.

Veja aqui o vídeo.