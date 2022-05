Maria Leal fez uma participação especial na novela “Amor Amor”, da SIC. O episódio com a participação da artista foi para o ar esta terça-feira, dia 11 de maio.

"Quem é que disse que à quarta-feira não pode haver festa? Hoje, a Maria Leal vai estar no Disco Disse só para vocês! Vai ser a loucura", destacou a SIC na conta de Instagram da novela.

Nas redes sociais, a participação de Maria Leal em “Amor Amor” dividiu opiniões. "Bem já podiam acabar com essa novela, já não à paciência para tanta palhaçada", sublinhou uma espectadora no Instagram. "Vai ser top. Palhaçada é falar sem saber nada do assunto", defendeu um seguidor da novela.

"Maria Leal? Credo, nem pensar" e "Que horror" são outros dos comentários dos espectadores na publicação no Instagram.