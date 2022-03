Na emissão da passada quarta-feira, dia 9 de março, de "Cá Por Casa", Herman José estreou um novo sketch do noticiário do canal "BFF". No vídeo, Maria Rueff voltou a vestir a pele de Judite Sousa, jornalista da CNN Portugal.

"No canal de notícias 'BFF' a opinião de quem apoia Putin", resumiu o Herman José na sua conta no Instagram.

O sketch conta ainda com a participação de Manuel Marques e Joaquim Monchique.

Veja aqui o vídeo.