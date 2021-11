Miguel Dias e Edmundo, concorrentes da equipa de Marisa Liz, foram os primeiros a subir ao palco para o frente a frente. A atuação dos jovens conquistou todos os mentores e foi aplaudida pelos espectadores nas redes sociais.

"Porque é que vocês fizeram isto? Porquê?", perguntou Marisa Liz, em lágrimas. "Vou ser sincera: esta era a última dupla que eu queria. Isto foi uma final, malta. Vocês podiam ser dois finalistas do ‘The Voice’. São os dois artistas, têm uma sensibilidade tremenda a cantar, muito sinceros em tudo", elogiou.

"Tantos anos aqui e mesmo assim aparecerem pessoas que me fazem ficar neste estado. Vou-me arrepender de qualquer decisão que tome", frisou Marisa Liz, acabando por escolher o concorrente Miguel Dias, de 16 anos.

No final, Aurea e Diogo Piçarra salvam Edmundo. O concorrente decidiu continuar no "The Voice Portugal" na equipa do cantor.

Veja aqui o vídeo.