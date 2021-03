"Marriage or Mortgage" é uma das novidades da semana da Netflix. A série estreou-se esta quarta-feira, dia 10 de março, no serviço de streaming e a primeira temporada conta com 10 episódios de 40 minutos.

Na série, a organizadora de casamentos Sarah Miller e a agente imobiliária Nichole Holmes, de Nashville, ajudam os casais a tomarem essa decisão. "Uma organizadora de casamentos e uma agente imobiliária competem pelos corações e orçamentos de casais prestes a dar o nó. Escolherão um casamento ou uma casa de sonho?", resume a Netflix.

"Sarah é uma romântica incurável que não olhou a despesas ao planear o seu próprio casamento e que partilha da forma de pensar de muitos dos seus noivos e noivas: o dia do nosso casamento é o dia mais importante das nossas vidas, e as memórias que criamos não têm preço. Mas se perguntarmos a Nichole, divorciada por duas vezes, ela responderá: 'se não faz render dinheiro, não faz sentido'. Segundo Nichole, as chaves de uma casa novinha em folha são a decisão mais romântica (e prática) que um casal pode tomar", adianta o serviço de streaming.

Ao longo da primeira temporada, "armadas com as suas fortes opiniões e melhores estratégias de vendas, Sarah e Nichole tentam conquistar os corações e as carteiras de casais que assumiram o noivado recentemente".