Durante a emissão desta segunda-feira, dia 2 de novembro, do programa "Extra" do "Big Brother", Marta Cardoso criticou a TVI, Teresa Guilherme e a produtora do reality show devido à forma como têm sido tratados alguns dos concorrentes.

"Desculpa interromper… Já vi isto acontecer com o André, já vi isto a acontecer numa gala em direto, confrontarem o André com qualquer coisa e depois não darem a oportunidade de se defender. Não acho que isto seja justo", defendeu a comentadora do "Big Brother".

“Numa gala pretende, na minha opinião, mostrar às pessoas o resumo da semana, o mais importante (…) da mesma forma que também vejo outros concorrentes serem altamente acarinhados, têm tido uma oportunidade de compreensão enorme, falo da Jéssica, do Rui, da Andreia — e adoro estes concorrentes, nada contra — mas acho que há aqui uma forma de tratamento dos concorrentes, que eu enquanto ex-concorrente não posso compactuar, não foi uma, nem duas, nem três, nem dez vezes", sublinhou Marta Cardoso.

A comentadora deixou ainda um apelo. "Gostava aqui de apelar a quem me ouve, e corro o risco de fazer aqui um momento de perigo, com toda a minha gratidão que tenho e respeito pela TVI, pela Teresa Guilherme, pelo 'Big Brother' que acompanho há 20 anos, mas realmente eu tinha que dizer isto. Não está a ser bem feito. É a minha opinião, vale o que vale", frisou.

"Com toda a minha gratidão e respeito pela TVI e por todas as entidades que fazem este programa, o público merece respeito e acima de tudo os concorrentes merecem respeito. A única pessoa que eles ouvem dentro daquela casa é a Teresa Guilherme, é a única informação que têm. Têm que ser tratados de forma igual, tal como o 'Big Brother' os trata, têm que ser tratados de forma parcial e justa, é a minha opinião. Se isto der para melhorar um bocadinho a forma como estão a ser feitas, já valeu o desabafo", rematou.