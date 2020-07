A Impresa e a SIC pediram esclarecimentos à ERC sobre as mudanças na estrutura acionista da TVI e sobre a acumulação de cargos em várias empresas do presidente executivo da Media Capital, de acordo com carta a que a Lusa teve hoje acesso.

Em comunicado, a Media Capital refere que "tomou hoje conhecimento, através da comunicação social, da existência de uma carta enviada pela Impresa e pela SIC à ERC, pedindo para intervir no processo em que o Conselho Regulador está a analisar as mudanças na estrutura da TVI e deixando um conjunto de questões relacionadas com o novo acionista e com o CEO [presidente executivo]" da dona da estação de Queluz.

"O grupo Media Capital e a TVI comunicaram à ERC, num rigoroso respeito pelos prazos legais, as alterações ocorridas tanto na estrutura acionista como nos órgãos sociais", assevera a empresa, adiantando que, "tendo cumprido a legislação aplicável ao setor da comunicação social, nomeadamente a Lei da Televisão, a Lei da Rádio e a Lei da Transparência, a Media Capital recorda que é livre de escolher as pessoas que desempenham funções no âmbito da gestão da sua atividade".

"A Media Capital regista que esta iniciativa [da Impresa] não difere de outras levadas a cabo recentemente pelo grupo Cofina, numa tentativa de instrumentalização da ERC e com o objetivo de lançar sobre" a dona da TVI "suspeitas de irregularidades inexistentes".