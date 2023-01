"Homicídios ao Domicílio", série protagonizada Steve Martin, Martin Short e Selena Gomez, foi renovada para uma terceira temporada e vai contar com uma nova estrela. Esta terça-feira, dia 17 de janeiro, nas redes sociais, os protagonistas anunciaram que Meryl Streep se vai juntar ao elenco.

O anúncio foi feito por Selena Gomez, que partilhou um vídeo na sua conta no Instagram. Para já, a equipa da série não adiantou detalhes sobre a participação de Meryl Streep.

A série, criada por Steve Martin e John Hoffman, acompanha três estranhos (interpretados por Steve Martin, Martin Short e Selena Gomez) que partilham uma obsessão por histórias verídicas de crimes e que, de repente, se veem envolvidos num.

"Quando uma morte terrível ocorre no seu prédio no Upper West Side, em Nova Iorque, o trio suspeita de homicídio e usa o seu conhecimento sobre crimes para investigar a verdade. Enquanto gravam um podcast próprio para documentar o caso, os três desvendam os complexos segredos do edifício que remontam ao passado. Mas mais explosivas ainda, são as mentiras que contam uns aos outros. Cedo o trio percebe que pode estar em perigo e que um assassino pode estar a viver entre eles. É imprescindível que decifrem as pistas antes que seja tarde demais", resume o serviço de streaming em comunicado.

Amy Ryan ("The Office"), Aaron Dominguez ("Shaft") e Nathan Lane ("Modern Family") também fazem parte do elenco.

Veja o trailer: