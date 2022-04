Noah Urrea, membro do grupo Now United, é um dos protagonistas de "Mestres do Metal", filme que se estreia na sexta-feira, dia 8 de abril, na Netflix. O jovem norte-americano vai vestir a pele de Clay Moss e vai contracenar com Jaeden Martell, Isis Hainsworth e Adrian Greensmith.

"Metal Lords" é o primeiro filme que resulta da parceria da Netflix com David Benioff e D.B. Weiss, os criadores de "A Guerra dos Tronos". O filme foi produzido por Tom Morello, guitarrista dos Rage Against the Machine.

O filme segue dois miúdos que formam uma banda de heavy metal na escola, mas só eles apreciam o género. "Para os adolescentes inadaptados Hunter e Kevin, o caminho para a glória é simples: dedicarem-se ao 'heavy metal' e vencerem a Batalha das Bandas. Será isso possível?", resume a Netflix.

"Na tentativa frustrada de arranjar um baixista, encontram uma rapariga que toca violoncelo. Juntos, preparam-se para vencer a Batalha das Bandas", acrescenta o serviço de streaming.

Com realização de Peter Sollett ("Nick e Norah - Playlist Infinita"), o filme conta com produção de D.B. Weiss e Greg Shapiro. David Benioff, Bernie Caulfield e Robin Fisichella são os produtores executivos.

Veja o trailer: