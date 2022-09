A quarta temporada de "Eu Nunca..." será a última e as primeiras novidades sobre os episódios foram reveladas este fim de semana, no evento virtual "Tudum", da Netflix. O serviço de streaming confirmou que a série regressa em 2023 e revelou que vai contar com um novo protagonista.

Michael Cimino, ator conhecido por vestir a pele de Victor Salazar em "Love, Victor" (Disney+), spin-off televisivo do filme "Com Amor, Simon" (2018), vai juntar-se ao elenco da série criada por Mindy Kaling. Em "Eu Nunca...", o ator de 22 anos vai dar vida a Ethan e promete agitar os corredores do secundário.

"Cumprimentem o novo galã do Liceu Sherman Oaks", brincou o ator no vídeo revelado no evento virtual da Netflix. "Olá, meu. Já temos um nerd bonito e um atleta fixe", respondeu Darren Barnet, que dá vida a Paxton.

"Vá lá, Darren. Na boa. Sou mais um bonzão (...) Achavam que o último ano ia ser fácil?", rematou Michael Cimino.

Veja o vídeo: