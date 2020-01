O primeiro trailer de "Miss Americana", documentário sobre Taylor Swift, foi revelado pela Netflix. A produção tem estreia marcada para o dia 31 de janeiro no serviço de streaming.

O documentário, realizado por Lana Wilson, conta com um olhar "cru e revelador sobre uma das mais icónicas artistas do nosso tempo, enquanto descobre não só seu papel como cantora e compositora, mas como uma mulher que usa todo o poder da sua voz".

Veja o trailer:

A artista estreia-se em Portugal no dia 9 de julho, com um concerto no NOS Alive 2020, no Passeio Marítimo de Algés, em Oeiras. De acordo com a página oficial, a artista pop norte-americana tem sete concertos agendados para a Europa, rumando depois ao Brasil e aos Estados Unidos.

Taylor Swift é uma das mais populares artistas da música pop dos Estados Unidos, tendo começado na adolescência no universo da música country.

Depois da era "Reputation", Taylor Swift apresentou uma nova fase da sua carreira com o disco "Lover", que chegou no dia 23 de agosto. Tal como o nome do álbum indica, este é o trabalho mais romântico da carreira da cantora norte-americana.