Élvio Santiago abriu a emissão desta quarta-feira, dia 8 de setembro, de "Dois às 10", talk show das manhãs da TVI com Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz. No programa, o artista apresentou o single "Ficou combinado".

No início do tema, o cantor não se apercebeu que já estava não ar e 'falhou' o playback. "No 'Dois às 10', começamos a manhã com Élvio Santiago ao som de 'Ficou combinado'. Cláudio Ramos brinca com momento caricato e afirma: 'Vamos parar ao Youtube'", resume a produção do programa.

"A televisão em direto é feita desta maneira", frisou o apresentador da TVI.

Veja aqui o vídeo.