A emissão desta segunda-feira, dia 12 de julho, do programa de Manuel Luís Goucha ficou marcada por um momento emotivo. Durante a conversa com Céu Guerra, o apresentador surpreendeu a convidada com um presente especial.

"Eu estava a ler o livro, vi a dedicatória e olhei em frente e na minha estante que eu tenho no alpendre havia uma peça que eu trouxe de minha casa, para si… acho que tem tudo a ver com aquilo que estivemos aqui a falar. Portanto, isto é um presente que é da minha casa, tenho-o desde 1991, eu vou abrir…é uma escultura da Cristina Leiria", explicou Manuel Luís Goucha.

"A partir de agora essa escultura mora na sua casa, tal como a Céu mora no meu coração", rematou o apresentador.

Veja o vídeo: