"Somos Portugal", da TVI, voltou a realizar-se fora dos estúdios. Nos últimos meses, o programa das tardes de domingo foi transmitido a partir de Queluz de Baixo devido à pandemia de COVID-19.

Durante a emissão deste domingo, dia 4 de julho, Isabel Figueira esteve em direto a partir da Praia do Sul, na Ericeira, e conversou com vários banhistas. "Gosta do 'Somos Portugal'?", perguntou a apresentadora a um espectador, que rapidamente respondeu que "não".

"Gosta, sim senhora, que nós hoje saímos à rua", brincou Isabel Figueira. "Não gosto, não gosto e vou-lhe dizer porquê…", frisou o banhista.

"Então, não vale a pena, deixe estar", interrompeu a apresentadora da TVI.

Veja aqui o vídeo do momento.