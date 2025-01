Na gala em direto deste domingo, dia 12 de janeiro, de "Secret Story - Desafio Final", Cláudio Ramos deixou uma aviso a uma espectadora que estava na plateia do estúdio. O momento aconteceu durante uma conversa com o concorrente David Maurício.

"Oh filhas, vocês têm que estar caladas... porque a minha cabeça não dá para tanto. Não posso estar a ouvi-la a si e a conversar para a 'casa.' Se está com muita vontade, se quiser, pode ir para casa. Está bem? Pronto”, disse o apresentador do reality show da TVI.

"É porque estou a fazer o programa em direto e tenho que estar concentrado. Está bem? Se quiser, pode sair. Se não estiver confortável, pode sair. Está bem? Pronto. Então caladinha, por favor. Obrigado”, rematou.

