Andreia Fisher de Almeida, que fazia parte da equipa do "Taskmaster", da RTP1, morreu este fim de semana. Nas redes sociais, Vasco Palmeirim recordou a anotadora do programa.

"No meio de toda a alegria que envolve fazer e mostrar-vos o 'Taskmaster', uma notícia triste: a família 'Taskmaster' perdeu uma das pessoas que, quase sempre atrás das câmaras, assegurava com dedicação que o programa ia ser o melhor possível", escreveu o apresentadora.

No texto, Vasco Palmeirim sublinhou que "Andreia Fisher de Almeida era uma das vigilantes anotadoras de tudo o que se passava nas provas". "Nos inúmeros apontamentos e relatórios dela, tirados em tempo real e com um olhar para lá de atento, estavam todos os tempos, detalhes, situações, tudo o que depois ajudaria a construir o programa, a avaliar os concorrentes e a descobrir os melhores e mais cómicos momentos para a edição final de cada episódio. Era uma das muitas pessoas obsessivamente perfeccionistas e profissionais nos bastidores, sem as quais o 'Taskmaster' não seria o que é", frisou.

"Provando uma vez mais como a vida é frágil demais, a Andreia deixa-nos jovem, com toda uma vida pela frente. É muito triste. Abraço para toda a família e amigos", acrescentou o apresentador.

Na publicação no Instagram, Vasco Palmeirim partilhou ainda um vídeo de uma prova onde Andreia Fisher de Almeida aceitou participar: "Partilhamos aqui um raro momento em frente à câmara, quando, sempre disponível e de sorriso no rosto, a Andreia aceitou participar na prova do tema musical do programa, do Wandson".