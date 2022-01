O ator e humorista brasileiro Ivanildo Gomes Nogueira, conhecido como Batoré, morreu esta segunda-feira, dia 10 de janeiro, em São Paulo. O comediante tinha 61 anos e estava internado na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Pirituba, Zona Norte da capital.

O brasileiro ficou conhecido ao fazer parte do elenco do programa "A Praça É Nossa", do canal SBT. Em 2016, Ivanildo Gomes Nogueira juntou-se à TV Globo e participou na novela "Velho Chico".

Em 2019, o ator juntou-se ao elenco da adaptação de "Cine Holliúdy", também da Globo.