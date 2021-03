Jessica Walter, premiada atriz com uma carreira no cinema e na televisão com mais de seis década, morreu na noite desta quarta-feira, dia 24 de março, na sua casa, em Nova Iorque. A notícia foi confirmada pelo site Deadline.

Em comunicado, a filha da atriz, Brooke Bowman, também confirmou a notícia. "É com coração partido que confirmo a morte da minha amada mãe, Jessica. Uma atriz que trabalhou mais de seis décadas, o seu maior prazer levar a alegria aos outros através das suas histórias, tanto no ecrã, quanto fora delas", escreveu.

A atriz de 80 anos era uma das estrelas de "Arrested Development". Na série, Jessica Walter vestia a pele de Lucille Bluth.

No pequeno ecrã, a norte-americana participou ainda em séries como "Archer", "NCIS: Investigação Criminal", "Gravity", "Saving Grace", "90210", "Oh Baby", "One Life to Live", "Crime, disse ela" ou "O Barco do Amor". Já no cinema, a atriz fez parte do elenco de filmes como "Destinos nas Trevas", de Clint Eastwood, "Flamingo Kid", "Grande Prémio", "Fitas e Sarilhos" ou "The Mimic".

Em 1975, a atriz venceu o Emmy para Melhor Atriz numa Minissérie ou Telefilme pelo seu trabalho em "Amy Prentiss". Pela sua interpretação como Lucille Bluth em "Arrested Development", Jessica Walter esteve na corrida ao Emmy de Melhor Atriz Secundária e recebeu duas nomeações nos SAG Awards.

Segundo o Deadline, em vez de serem enviadas flores, a família pede que sejam feitas doações para associações que treinam cães-guia.