"Decameron" é um dos novos sucessos da Netflix e promete arrancar gargalhadas aos espectadores. A série de oito episódios estreou-se na passada quinta-feira, dia 25 de julho, e rapidamente conquistou o top 10 do serviço de streaming um pouco por todo o mundo.

Apresentada como uma "comédia negra estilo telenovela que explora o tema intemporal da luta de classes durante uma pandemia", a série conta com Tony Hale ("Veep" ou "Arrested Development") no papel de mordomo de uma gigantesca mansão, que abre portas para receber vários nobres, interpretados por Lou Gala, Karan Gill, Jessica Plummer e Douggie McMeekin, e os seus criados (Saoirse-Monica Jackson, Tanya Reynolds e Amar Chadha-Patel).

A série tem conquistado elogios da crítica, com o The Washington Post a sublinhar que "The Decameron" é provavelmente a melhor comédia apocalíptica desde 'Clue - O Jogo do Crime' (1985). Já o The Guardian diz que a produção da Netflix tem "diversão sem fim".

"Estão todos cordialmente convidados para testemunhar uma orgia regrada a vinho na zona rural italiana", promove o serviço de streaming.

"No ano de 1348, a Peste Negra atinge a cidade de Florença e vários nobres mudam-se com os seus servos para uma mansão para passarem umas férias luxuosas enquanto esperam que a situação se resolva. Mas o que começa como uma orgia regada a vinho transforma-se numa luta pela sobrevivência", resume a Netflix.

Criada por Kathleen Jordan, que se inspirou livremente na coleção de histórias “Decameron”, a série de oito episódios é uma produção da Tilted Productions, a produtora de Jenji Kohan.