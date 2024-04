Após anunciar a 14 de fevereiro quem será o seu novo "Quarteto Fantástico", a Marvel encaixa outra peça importante: o Surfista Prateado.

O Deadline avançou que a eleita será Julia Garner, que interpretará Shalla-Bal, uma versão da icónica personagem da banda desenhada.

A atriz de 30 anos ganhou três Emmys pela série "Ozark" e foi ainda nomeada pela minissérie "Inventing Anna".

No grande ecrã destaca-se essencialmente "A Assistente", mas já terá mais visibilidade ao lado de Christopher Abbott numa nova versão de "Wolfman" do estúdio Blumhouse que chegará aos cinemas em janeiro de 2025.

Em 2022, foi escolhida para Madonna para ser a protagonista de um filme autorizado sobre a sua vida, mas o projeto acabou por ser cancelado.

Os protagonistas da 'Primeira Família da Marvel' são Pedro Pascal ("A Guerra dos Tronos", "Narcos", "The Mandalorian" e "The Last of Us") como Reed Richards, Vanessa Kirby ("The Crown", "Missão Impossível") como Susan Storm, Ebon Moss-Bachrach (o "Richie" Jerimovich da série "The Bear") como Ben Grimm e Joseph Quinn (a revelação da quarta temporada da série "Stranger Things" como o jovem "metaleiro" rebelde Eddie Munson) como Johnny Storm.

Já existiram outros "Quarteto Fantástico" no cinema que não ficaram para a história: dois filmes de 2005 e 2007 com Ioan Gruffudd, Jessica Alba, Chris Evans e Michael Chiklis, e outro de 2015 com Miles Teller, Michael B. Jordan, Kate Mara e Jamie Bell.

Realizado por Matt Shakman (série "WandaVision"), o primeiro "Quarteto Fantástico" do Universo Cinematográfico Marvel fará parte da fase seis e chega aos cinemas a 25 de julho de 2025.