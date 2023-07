O ator britânico John Nettleton faleceu aos 94 anos, confirmaram os seus representantes esta sexta-feira à comunicação social.

Sobrevivem-lhe a esposa, três filhos e cinco netos.

O seu trabalho mais conhecido é o dos gigantescos sucessos que foram as clássicas sátiras políticas "Sim, Senhor Ministro" (1980-1984) e a sequela "Sim, Sr. Primeiro Ministro" (1986-1988).

O ator tornou-se praticamente a quarta estrela como o Sir Arnold Robinson, o prestável conselheiro e mentor cínico de Sir Humphrey Appleby (Nigel Hawthorne) e Chefe de Gabinete do Primeiro-Ministro nas três temporadas de "Sim, Senhor Ministro".

"Sim, Sr. Primeiro Ministro"

Quando Sir Humphrey se tornou Chefe de Gabinete nas duas temporadas de "Sim, Sr. Primeiro Ministro", depois de Jim Hacker (Paul Eddington) chegar à liderança do governo, Sir Arnold reformou-se e assumiu o cargo de 'presidente da Campanha pela Liberdade de Informação, sem nunca perder o grande poder de influência.

John Nettleton era o último dos atores principais vivos das clássicas 'britcom': Paul Eddington faleceu em 1995, Nigel Hawthorne em 2001 e Derek Fowlds, que era o secretário Bernard Woolley, em 2020.

Nascido em Londres a 5 de fevereiro de 1929 e uma carreira que começou na década de 1950, com muitas apresentações nos palcos com a Royal Shakespeare Company e Old Vic, outros destaques no pequeno ecrã foram as 'sitcom' "The Happy Apple" (1983) e "The New Statesman" (1987-1992), o telefilme "East of Ipswich", escrito por Michael Palin, além da participação como convidado em dezenas de séries até 2008.