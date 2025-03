A escritora norte-americana L.J. Smith, conhecida por assinar os livros iniciais da saga "Diários do Vampiro", faleceu aos 66 anos, no passado dia 8 de março. A informação foi confirmada no site oficial da autora.

Na nota partilhada, a equipa adiantou que a escritora sofria de uma doença não especificada.

L.J. Smith iniciou a sua carreira literária no final da década de 1980, depois de abandonar o cargo de professora. Após algumas obras com poucas vendas, foi convidada pela editora Alloy Entertainment para escrever "Diários do Vampiro: O Despertar" (1989), livro que se tornaria um fenómeno editorial.

A saga "Diários do Vampiro", que segue a história de Elena Gilbert, uma jovem humana da cidade fictícia de Mystic Falls, foi adaptada para televisão em 2009, com Nina Dobrev, Ian Somerhalder e Paul Wesley nos papéis principais.

"Círculo Secreto" foi outro grande sucesso de Smith. A trilogia original foi publicada em 1992 e acompanha a história de uma jovem que, após se mudar para New Salem, nos Estados Unidos, descobre possuir poderes sobrenaturais e junta-se a um grupo de bruxas na sua escola.

A norte-americana afastou-se do mundo literário para se dedicar à família e à sua saúde