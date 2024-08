A apresentadora de TV americana Oprah Winfrey fez uma aparição surpresa na noite de quarta-feira na convenção democrata em Chicago para exortar os eleitores indecisos a votarem na "alegria".

“Estamos tão entusiasmados que mal podemos esperar para sair daqui e fazer alguma coisa. E o que vamos fazer é eleger Kamala Harris presidente dos EUA. E vamos escolher a alegria!” lançou a estrela de televisão, que está registada formalmente como eleitora independente no seu país.

“Vamos escolher o bom senso em vez do absurdo”, acrescentou a estrela imensamente influente de 70 anos, sob os aplausos dos milhares de participantes na convenção em Chicago, a sua cidade natal.

“A América é um projeto contínuo que exige compromisso (…) e, de vez em quando, exige enfrentar os agressores”, acrescentou a mulher que foi seguida durante décadas por milhões de americanos no seu talk show diário até se despedir em 2011.

“Por isso, apelo a todos vocês, independentes e indecisos. Sabem que é verdade. Sabem que vos estou a dizer a verdade, que valores e personalidade importam mais do que qualquer coisa”, disse a apresentadora, que continua muito presente na sociedade americana graças a vários projetos e programas especiais.

Winfrey contou ter testemunhado racismo, sexismo e desigualdade salarial, entre outras formas de discriminação vividas nos EUA, acrescentando que algumas vezes foi ela a vítima.

Os seus 25 anos no ar, de 1986 a 2011, fizeram de Oprah Winfrey um ícone cultural americano, uma multimilionária tão popular que, em 2018, bastou um discurso inflamado para que as redes sociais a vissem como potencial presidente dos EUA para as eleições de 2020, antes de indicar que não estava interessada.

Kamala Harris deve aceitar solenemente a nomeação democrata esta quinta-feira, no final de uma convenção eufórica que atraiu milhões de telespectadores nas primeiras três noites, quando oradores famosos subiram ao palco, como o casal Obama e Clinton.