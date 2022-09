José, que seria um dos concorrentes da nova temporada de "Quem Quer Namorar com o Agricultor", morreu aos 65 anos, avançou a revista TV Guia. O agricultor terá sofrido um ataque cardíaco.

De acordo com a publicação, o participante marcou presença na primeira gala do programa da SIC e escolheu as candidatas, mas não chegou a gravar na sua quinta, em Vila Nova de Gaia.

A produção de "Quem Quer Namorar com o Agricultor" informou as candidatas. Segundo a revista, as participantes não podem revelar informações sobre a participação de José.