Valerie Harper, atriz que ficou conhecida por participar em várias séries nos anos 1970, morreu na passada sexta-feira, dia 30 de agosto, aos 80 anos. Segundo a imprensa norte-americana, a atriz lutava contra um cancro desde 2009.

Ao The New York Times, a filha confirmou a morte da atriz, não avançado com detalhes.

A atriz ficou especialmente conhecida por protagonizar as séries "The Mary Tyler Moore show" e "Rhonda", vencendo um Globo de Ouro e um Emmy .

"The Office" (adaptação da série britânica "Upstairs, Downstairs"), "O Barco do Amor" e "2 Broke Girls" foram outras das séries em que Valerie Harper participou.