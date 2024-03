A uma semana da sua estreia no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, Carolina de Deus lançou um novo single esta sexta-feira, dia 1 de março. "Modo Auto-Piloto”, apresentado como um hino poderoso para quem luta com os demónios interiores e se esforça por recuperar o sentido de autoestima e felicidade, já se encontra disponível em todos os serviços de streaming de música.

O tema conta com letra e música da autoria da artista. A canção conta ainda com um videoclipe com realização de Sebas Ferreira - ver aqui.

"Dores de Cresciment"” foi o álbum com que a artista se estreou nas edições e que conta com os singles - “Dores De Crescimento” ft. António Zambujo, “Seria Estúpido Ligar-Te”, “Querido Futuro Namorado”, “Talvez” e “Deixa-te Levar”.

Recentemente lançou ainda o single inédito "Deixa-te Levar" do próximo álbum, a que se junta hoje o novo tema “Modo Auto-Piloto".