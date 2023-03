A SIC Mulher, prestes a celebrar 20 Anos, arrancou com o movimento #MulheresQueNosInspiram, tanto no digital como em antena. "O movimento consta em desafiar os seus seguidores e telespetadores a partilharem uma fotografia com a mulher que é a sua maior inspiração. Para isso, só têm que identificar a SIC Mulher e colocar a hashtag da campanha", explica o canal.

No dia 8 de março, dia de aniversário da SIC Mulher, "As Três da Manhã" vão estar em direto, das 7h00 às 10h00, nos estúdios do Parque Holanda, em Carnaxide. "Inês Lopes Gonçalves, Ana Galvão e Joana Marques vão contar com a presença de três grandes rostos do canal, Bárbara Guimarães, Carolina Patrocínio e Júlia Pinheiro para entrevistas e muita animação", adianta a SIC Mulher.

Para além destas iniciativas com a Renascença, a SIC Mulher estabeleceu ainda uma parceria com a Mega Hits. Durante a semana de aniversário, o programa "Girls Night Out", de Catarina Maia e Francisca Cabral, vai contar, todos os dias a partir das 20h00, com a participação especial de caras da SIC - Ana Patrícia Carvalho, Carolina Patrocínio e João Moleira são alguns dos convidados.