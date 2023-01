James Marsden falou pela primeira vez do cancelamento da sua série "Westworld", que ficou sem o fim da história após quatro temporadas.

"Estaria a mentir se dissesse que a forma como terminámos 'Westworld' não foi uma desilusão", disse o ator que interpretou Teddy na série da HBO numa entrevista à revista Rolling Stone, publicada na terça-feira.

"Nunca vou falar sem gratidão sobre qualquer uma das minhas experiências, mas teria sido simpático conseguir completar a história que queríamos terminar. Adoro a família 'Westworld'. Foi uma dessas oportunidades únicas fazer parte de algo em que também ficava sentado em casa esperando vorazmente pelo próximo episódio como fã", acrescentou.

Apesar da desilusão, o ator mostrou compreender as realidades à volta do negócio da televisão... e o dinheiro.

"Percebo completamente que é um programa caro e grandes programas precisam ter grandes audiências para justificar a despesa. Só queria que fosse por mais do que sucesso financeiro. Mas quem sabe - talvez haja algum mundo onde possa ser concluída de alguma forma. Talvez seja apenas uma ilusão, porque sei que tínhamos planos de terminar da forma que queríamos", refletiu.

Os episódios mais recentes, entre junho e agosto de 2022, não deixaram muitas pontas soltas, mas os criadores Jonathan Nolan (irmão de Christopher Nolan) e Lisa Joy esperavam concluir a história com uma quinta temporada. Segundo várias notícias, as negociações com a HBO decorriam ainda em outubro.

Apesar de ser uma produção cara (a terceira temporada, com oito episódios, terá custado 100 milhões de dólares), a imprensa norte-americana disse que o cancelamento não foi por razões financeiras, mas a ponderação entre estas e as audiências: era incontornável a erosão de audiências no canal linear da HBO, de 1,8 milhões e 1,6 milhões por episódio nas duas primeiras temporadas, para 0,8 e 0,3 nas seguintes.

Reflexo disso, muitos fãs queixavam-se que a série se estava a tornar confusa e "embrulhada" na sua mitologia, e com personagens desinteressantes.

Inspirada pelo filme com o mesmo título e argumento de Michael Crichton de 1973, o drama distópico de ficção científica centrava-se no despontar da consciência artificial e o nascimento de um novo modo de vida na Terra por causa de uma revolta de andróides numa espécie de parque de diversões do futuro.

A série começou em 2016 e rapidamente se tornou um sucesso de audiências e junto dos críticos. Ao longo de quatro temporadas e 36 episódios, recebeu 54 nomeações e ganhou nove prémios Emmy.

Além de James Marsden, no elenco surgiam nomes como Anthony Hopkins, Ed Harris, Thandiwe Newton, Tessa Thompson, Evan Rachel Wood, Jeffrey Wright, Aaron Paul e Rodrigo Santoro, entre muitos outros.

"Ao longo de quatro temporadas, a Lisa e o Jonah levaram os espectadores a uma odisseia alucinante, elevando a fasquia a cada passo. Estamos tremendamente gratos a eles, juntamente com o seu elenco, produtores e equipa imensamente talentosos, e a todos os nossos parceiros da Kilter Films, Bad Robot e Warner Bros. Television. Foi uma emoção juntar-nos a eles nesta jornada", destacava a HBO no comunicadoa anunciar o cancelamento no início de novembro.

Por sua vez, os produtores assinam o comunicado através da Kilter Films e fazem uma alusão sub-reptícia de que não era o desfecho que desejavam: "Fazer 'Westworld' foi um dos pontos altos das nossas carreiras. Estamos profundamente gratos ao nosso extraordinário elenco e equipa por criarem estas personagens indeléveis e mundos brilhantes. Tivemos o privilégio de contar estas histórias sobre o futuro da consciência – tanto humana quanto para além dela – na breve janela de tempo antes dos nossos senhores feudais da Inteligência Artificial ​​nos proibissem de fazê-lo".