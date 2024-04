A Amazon Prime Video já renovou a série "Fallout" para a segunda temporada.

O anúncio foi feito pelo serviço de streaming na quinta-feira, oito dias após a estreia dos oito episódios da primeira temporada.

Segundo a Amazon, a nova produção do casal Jonathan Nolan (irmão de Christopher) e Lisa Joy, os criadores de "Westworld", ficou entre os três títulos mais vistos de sempre no serviço e a temporada mais vista a nível global desde "O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder".

"Jonah, Lisa, Geneva [Robertson-Dworet] e Graham [Wagner] tomaram o mundo de assalto com esta série inovadora e louca. A fasquia foi colocada muito alta para os fãs deste icónico vídeojogo, e até agora, parece que excedemos as suas expectativas, bem como atraímos milhões de novos fãs para o franchise". O elenco, liderado por Ella Purnell, Aaron Moten, Walton Goggins e Kyle MacLachlan, "arrasou", afirmou Jennifer Salke, Head of Amazon MGM Studios no comunicado oficial.

"Gostaríamos de agradecer a Jonah, Lisa e aos nossos colegas da Bethesda por terem trazido a série até nós, bem como à Geneva e ao Graham por terem entrado a bordo como 'showrunners'. Estamos muito entusiasmados por anunciar a segunda temporada apenas uma semana após a estreia e por podermos levar os espectadores ainda mais longe no mundo surreal de Fallout", acrescentou.

"Abençoados sejam os nossos brilhantes 'showrunners', Geneva e Graham, o nosso fantástico elenco, [os produtores-executivos] Todd [Howard] e James [Altman], e todas as lendas da Bethesda, Jen, Vernon e a maravilhosa equipa da Amazon pelo seu grande apoio a esta série. Mal podemos esperar para voltar a surpreender o mundo", afirmam Jonathan Nolan e Lisa Joy da Kilter Films.

Baseado no popular franchise de videojogos, "Fallout" segue a "história dos que têm e dos que não têm, num mundo onde não há quase nada para ter", descreve a Amazon Prime Video em comunicado.

"200 anos depois do apocalipse, os tranquilos habitantes dos luxuosos refúgios anti nucleares vêm-se obrigados a regressar ao mundo infernal cheio de radiação que os seus antepassados deixaram e ficam surpreendidos ao descobrir que os espera um universo incrivelmente complexo, alegremente estranho e muito violento", resume a plataforma.

Ella Purnell veste a pele de Lucy, uma habitante de um abrigo com uma alma otimista e entusiasta. Já Walton Goggins é Ghoul, um caçador de prémios ambíguo que guarda dentro de si duzentos anos de história deste mundo pós-nuclear.

O elenco conta ainda com Aaron Moten, que interpreta Maximus, um jovem soldado que ascende ao posto de escudeiro na fação militarista Brotherhood of Steel e que fará tudo o que for preciso para atingir os objetivos da Brotherhood e fazer cumprir a lei e a ordem no deserto.

Kyle MacLachlan, Moisés Arias, Sarita Choudhury, Michael Emerson, Leslie Uggams, Frances Turner, Dave Register, Zach Cherry, Johnny Pemberton, Rodrigo Luzzi, Annabel O’Hagan e Xelia Mendes-Jones completam o elenco.

