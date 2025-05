Ainda antes da estreia da segunda temporada, agendada para dezembro, a Prime Video anunciou a renovação de "Fallout" para uma terceira parte.

Jonathan Nolan e Lisa Joy continuam como produtores executivos e Robertson-Dworet e Graham Wagner como produtores executivos, criadores e showrunners. A Amazon MGM Studios e a Kilter Films produzem a série colaboração com a Bethesda Game Studios e a Bethesda Softworks.

"Fallout" é protagonizada por Ella Purnell (Yellowjackets, Sweetpea), Aaron Moten (Emancipation, Father Stu), Walton Goggins (The White Lotus, The Righteous Gemstones), Kyle MacLachlan (Twin Peaks), Moisés Arias (The King of Staten Island) e Frances Turner (The Boys).

"Estamos muito entusiasmados com o facto dos nossos clientes Prime Video em todo o mundo poderem mergulhar ainda mais no maravilhoso, surreal e fascinante mundo de 'Fallout'", frisa Vernon Sanders, Global Head of Television, Amazon MGM Studios.

"Jonah, Lisa, Geneva e Graham fizeram um trabalho excecional ao dar vida a esta adorada franquia de videojogos na Prime Video. Juntamente com os nossos maravilhosos parceiros da Bethesda Games e Bethesda Softworks, estamos entusiasmados em anunciar uma terceira temporada de Fallout bem antes da tão esperada estreia da segunda temporada", acrescenta.

Em comunicado, Jonathan Nolan e Lisa Joy destaca que as "férias chegaram mais cedo este ano". "Estamos entusiasmados por vos trazer o fim do mundo mais uma vez com uma terceira temporada de' Fallout'. Em nome do nosso incrível elenco e equipa, dos nossos showrunners, Geneva e Graham, e dos nossos parceiros na Bethesda, agradecemos aos fantásticos colaboradores na Amazon MGM Studios e aos maravilhosos fãs que se juntam a nós nas nossas aventuras pelas terras devastadas", acrescentam os produtores.

"Estamos muito gratos por termos sobrevivido ao apocalipse por mais uma temporada! Graças à nossa incrível equipa, ao nosso elenco, à Kilter e à Amazon", celebram, em comunicado, os showrunners Geneva Robertson-Dworet e Graham Wagner.

Baseado no popular franchise de videojogos, "Fallout" segue a "história dos que têm e dos que não têm, num mundo onde não há quase nada para ter", descreve a Amazon Prime Video em comunicado.

"200 anos depois do apocalipse, os tranquilos habitantes dos luxuosos refúgios anti nucleares vêm-se obrigados a regressar ao mundo infernal cheio de radiação que os seus antepassados deixaram e ficam surpreendidos ao descobrir que os espera um universo incrivelmente complexo, alegremente estranho e muito violento", resume a plataforma.