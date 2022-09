A Netflix anunciou a produção de uma série sobre Rocco Siffredi, um dos maiores ícones da indústria do cinema pornográfico (e também um dos mais ricos).

Segundo a plataforma, "Supersex" terá sete episódios e será livremente inspirada na vida daquele que é conhecido na indústria "hardcore" como o "garanhão italiano", cujo nome verdadeiro é Rocco Antonio Tano e o artístico inspira-se na personagem do gangster Roch Siffredi, interpretada por Alain Delon em "Borsalino".

Atualmente com 58 anos, tem mais de 1500 créditos no cinema "hardcore" e já anunciou e recuou na "reforma" várias vezes. A sua produtora Rocco Siffredi Prods, com sede em Budapeste (Hungria), é uma das referências no setor.

Também rodou dois filmes não-pornográficos às ordens da realizadora francesa Catherine Breillat, "Romance" (1999) e "Anatomie de l'enfer" (2004).

No centro da história de "Supersex" estarão aspetos pouco conhecidos da vida desde a infância de Rocco Siffredi e da sua família, a sua relação com o amor e "o ponto de partida e o contexto que o levou a embarcar no seu caminho pela pornografia".

Já em rodagem, o protagonista é Alessandro Borghi, umas das grandes estrelas do cinema e televisão em Itália, graças a "Suburra" (o filme de 2015 e a série produzida entre 2017 e 2020), "Não Sejas Mau" (2015), "Na Minha Pele" (2018) e "Mundo Cão" (2021).

A série é criada e escrita pela importante argumentista e conhecida feminista militante Francesca Manieri ("Virgem Prometida", 2015; "L’Immensità", 2022; e da série "We Are Who We Are", 2020).

Entre os créditos também está ainda ter sido uma das argumentistas de "Il primo re" (2019), um premiado filme sobre os irmãos gémeos Rómulo e Remo e a fundação da cidade de Roma em que Alessandro Borghi era um dos protagonistas. O seu realizador, Matteo Rovere, dirigirá alguns episódios da série.

"'Supersex' é a história de um homem que leva sete episódios e 350 minutos para dizer 'Eu amo-te', para aceitar que o demónio no seu corpo é compatível com o amor. Para fazer isso, ele deve expor a única parte dele que nunca vimos: a sua alma. ‘Supersex’ fala sobre o nosso presente, ‘Supersex’ fala sobre nós. O que significa ser homem? Ainda somos capazes de conciliar sexualidade e afetividade? Estas são as perguntas que, como um caleidoscópio, se abrem diante de nós enquanto mergulhamos na sua vida incrível até perdermos o fôlego", destaca Francesca Manieri no comunicado oficial.

A estreia da série deverá acontecer em 2023.