Os dois primeiros filmes da trilogia "A Todos os Rapazes" conquistaram milhões de espectadores em todo o mundo. Esta quarta-feira, dia 13 de janeiro, a Netflix anunciou novidades sobre o terceiro e último capítulo da saga protagonizada por Lana Condor e Noah Centineo.

Além de revelar o trailer de "A Todos os Rapazes: Agora e Para Sempre", o serviço de streaming anunciou que o novo filme se estreia a 12 de fevereiro em todos os territórios.

"Enquanto se prepara para o final do liceu e o início da vida adulta, viagens reveladoras levam Lara Jean Covey a mudar a sua visão de como será a vida com a sua família, amigos e Peter depois da formatura", resume a Netflix na legenda que acompanha o trailer do novo filme.

Veja o trailer: