A série que continua a história dos filmes "Karaté Kid" ("Momento da Verdade" em Portugal) tornou-se um gigantesco um fenómeno de audiências com a mudança do YouTube para a Netlix no fim de agosto.

Esta quarta-feira (9), a plataforma revelou o trailer oficial da terceira temporada de "Cobra Kai", que ficará disponível a 8 de janeiro (a quarta já foi confirmada em outubro).

As imagens mostram os eternos rivais Daniel LaRusso (Ralph Macchio) e Johnny Lawrence (William Zabka) em tréguas e até a juntarem forças nos EUA após os acontecimentos da segunda temporada que atiraram um dos estudantes de karaté para o hospital.

De regresso está também o sensei John Kreese (Martin Kove) com mesmo caráter visto no primeiro e terceiro filmes e que foi a grande novidade da segunda temporada: mau como as cobras.

Mas os novos episódios prometem mergulhar ainda mais na mitologia dos filmes pois o trailer revela o regresso de Daniel a Okinawa, no Japão, onde se passou a maior parte de "Momento da Verdade II" (1986), e o reencontro com a sua antiga namorada Kumiko e o rival Chozen.

Veja em baixo o trailer e também a dedicatória especial do ator Yuji Okumoto (Chozen Toguchi).