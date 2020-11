A Netflix anunciou esta quarta-feira (25) que duplicou os investimentos no Reino Unido, para mil milhões de dólares, em 2020 (841 milhões de euros).

De acordo com uma fonte, o investimento do grupo americano de produção e exibição de conteúdos audiovisuais em filmes e séries em território britânico fora de 500 milhões de dólares em 2019 (420,5 milhões de euros)

Este ano a Netflix financiou 50 produções, com a famosa série "The Crown" sobre a família real britânica, apesar dos transtornos provocados pela pandemia.

A crise levou à paralisação das rodagens durante o primeiro confinamento, de março a junho. Os trabalhos foram retomados após a flexibilização das restrições, mas com rígidas condições de distanciamento.

Uma das consequências da pandemia foi o aumento da procura, pelo maior tempo que as pessoas ficam em casa.

"O Reino Unido é um mercado incrivelmente importante para Netlix e estamos orgulhosos de aumentar nosso investimento", disse um porta-voz do grupo.

"'The Crown', 'Sex Education' e 'The Witcher' estão entre as produções britânicas que serão vistas em todo o mundo", completou.

A Netflix assinou um contrato de vários anos com os estúdios Shepperton, ao oeste de Londres, onde foi produzido, entre outros, o filme "The Old Guard", protagonizado por Charlize Theron.

Segundo os últimos dados dos representantes do setor audiovisual do Reino Unido, em 2019 o gasto total no país com produções cinematográficas e séries de televisão alcançou 3,7 mil milhões de libras (4,15 mil milhões de euros).

O investimento em filmes foi de 2 mil milhões de libras (2,24 milhões de euros) e os restantes 1,7 mil milhões (1,90 mil milhões de euros) correspondem a séries, a maioria produzidas por Netflix, Amazon e Disney.